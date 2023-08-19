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На війні загинув відомий актор з Дніпропетровщини Олексій Хільський

Сьогодні 18:11
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На фронті загинув відомий актор з міста Кам'янське Дніпропетровської області Олексій Хільський.

 

Новости Днепра про На війні загинув відомий актор з Дніпропетровщини Олексій Хільський

Чоловік загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. 

Про смерть Олексія повідомила його дружина у соцмережах.

Він був найкращим з усіх кого я знаю. Найдобрішим! Найгарнішим! Найталановитішим! Все, за що він брався він робив з пристрастю. А яка в нього була жага до життя! Він так любив життя! — написала вона.

Український боєць служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді ДШВ на посаді головного сержанта взводу розвідроти. 

Олексій двічі отримував поранення, але щоразу повертавсь до своїх побратимів на передову. 

У 2010 році актор приєднався до трупи Дніпровського драматичного молодіжного театру «Віримо!». Також грав у серіалах “Кріпосна”, Лікар Ковальчук”, “Поганий хороший коп”, “Пес-5”.

В актора залишилися дружина і 13-річна дочка Валерія, йому було 35 років. 

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Новости Днепра про На війні загинув відомий актор з Дніпропетровщини Олексій ХільськийУкраїнська

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