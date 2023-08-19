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Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал удар по Чернигову

Сегодня 17:05
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Сегодня мы писали о ракетном ударе по центру города Чернигова. Журналисты телемарафона заявили, что в городе во время атаки проходила выставка дронов.

Новости Днепра про Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал удар по Чернигову

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал ракетный удар по Чернигову в своем Telegram-канале. Также мэр вспомнил, как проходило подобное мероприятие в Днепре.

Я не знаю, кто виноват в трагедии в Чернигове. Кроме, безусловно, соседей-под@ров. Более того, мне это неинтересно. Я отвечаю за себя сам. Я просто помню, когда в Днепре мы проводили «Лютые птички», то я лично запретил любую рекламу. А потом еще лично проверил наличие специальных рамок (чтобы не пронесли рюкзак со взрывчаткой) и лично контролировал протокол безопасности.

По последним данным количество погибших во время ракетных обстрелов Чернигова возросло до 117 человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако.

Известно о семи погибших, включая шестилетнего ребенка. В Киев срочно доставляют реанимобилем 12-летнюю девушку в тяжелом состоянии.

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