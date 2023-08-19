В Днепре автомобиль упал в реку: пострадали взрослые и дети

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На место сразу прибыли спасатели-водолазы. Было установлено, что автомобиль Chevrolet упал в воду и перевернулся на крышу.
В салоне находились 2 взрослых и 2 детей. К счастью, помощь специалистов не понадобилась.
Всех пострадавших спасли свидетели происшествия до прибытия водолазов. Погибших и сильно травмированных не было.
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