В Днепре автомобиль упал в реку: пострадали взрослые и дети

В Днепре на улице Ветряна АНД района легковой автомобиль перевернулся и упал в реку.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На место сразу прибыли спасатели-водолазы. Было установлено, что автомобиль Chevrolet упал в воду и перевернулся на крышу.

В салоне находились 2 взрослых и 2 детей. К счастью, помощь специалистов не понадобилась.

Всех пострадавших спасли свидетели происшествия до прибытия водолазов. Погибших и сильно травмированных не было.

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