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Погода на 22 мая: в Днепре будет ясно и солнечно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 22 мая: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 22 мая: 

  • Дождь сегодня обещает очень сухое лето.
  • Дождливый день – к теплому сентябрю.
  • На акации много нектара и пчел – к дождю.

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