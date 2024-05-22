Погода на 22 мая: в Днепре будет ясно и солнечно

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 22 мая:

Дождь сегодня обещает очень сухое лето.

Дождливый день – к теплому сентябрю.

На акации много нектара и пчел – к дождю.

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