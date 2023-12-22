Нидерланды готовят для передачи Украине первые 18 самолетов F-16

Первые 18 долгожданных самолетов F-16 готовят для передачи Украине.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в X (Twitter) сообщил, что правительство его страны решило начать подготовку к отправке Украине первых 18 истребителей F-16. Об этом Рютте сказал президенту Украины во время разговора по телефону 22 декабря.

Рютте отметил, что перед отправкой следует выполнить ряд важных критериев, в частности требования к персоналу и инфраструктуре.

В августе Нидерланды вместе с Данией пообещали передать Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно. В самолетную коалицию присоединились Норвегия и Бельгия, которые планируют отправить F-16 с 2025 года.

F-16 важны для Украины и повлияют на ситуацию на поле боя.

Напомним, в Днепре уже «приземлялся» первый F-16, но игрушечный. Также о важности новой авиации для Украины говорил генерал Валерий Залужный, предупреждающий, что российский С400 может доставать в Днепр.

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