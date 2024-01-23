Жителей Днепра призывают не игнорировать тревогу: в воздухе стратегическая авиация, есть пуски ракет

Утро началось не с кофе, а с масштабной воздушной тревоги.
По данным Воздушных сил ВСУ, в воздухе находится авиация врага – самолеты Ту-95МС и Ту-22м3, есть пуски крылатых ракет.
Ракетная опасность из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Зафиксирован взлет бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка (Калужская область). Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! – говорится в сообщении.
В МВД также призвали не игнорировать тревогу и ничего не снимать.
Если в вашей области воздушная тревога, то находитесь в безопасных местах и не снимайте работу ПВО, — говорится в сообщении.
Берегите себя!
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