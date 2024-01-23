Жителей Днепра призывают не игнорировать тревогу: в воздухе стратегическая авиация, есть пуски ракет

Пожалуйста, будьте в безопасных местах!

Утро началось не с кофе, а с масштабной воздушной тревоги.

По данным Воздушных сил ВСУ, в воздухе находится авиация врага – самолеты Ту-95МС и Ту-22м3, есть пуски крылатых ракет.

Ракетная опасность из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Зафиксирован взлет бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка (Калужская область). Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! – говорится в сообщении.

В МВД также призвали не игнорировать тревогу и ничего не снимать.

Если в вашей области воздушная тревога, то находитесь в безопасных местах и не снимайте работу ПВО, — говорится в сообщении.

Берегите себя!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: