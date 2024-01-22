Мужчина, который нырнул в ледяной Днепр, чтобы словить рыбку, похвастался огромным судаком

Криворожец похвастался уловом, который достал, нырнув в ледяной Днепр.

Смельчак решил нырнуть в ледяной Днепр, чтобы словить судака.

Уловом охотник поделился в facebook-сообществе «Рыбалка в Кривом Роге». Роман занимается фридайвингом и иногда рыбачит, поэтому на этот раз решил совместить эти свои хобби и нырнул под лед на Днепре.

Во время подводного заплыва Роману удалось поймать двух великих судаков. Чтобы избежать переохлаждения, мужчина нырнул в гидрокостюме и ластах, но без акваланга.

Долгожданный выезд в Днепр. Прозрачность 1,5-2 метра. Рыбка совершенно случайно попала под фонарь. Мороз, лед и снег. Зима – идеальное время года для подводного охоты, – прокомментировал фото с рыбой Роман.

Однако не все оценили методы охоты Романа, отметив, что он «жульничает».

да автор сам пишет что «подводная охота», но зачем это публиковать в группу о рыбалке это не рыбак, это выстрел животному в спину из-под тишина, — комментируют опытные рыболовы.

Вот такой трофей показал дайвер-смельчак.

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