«Я прям ревную»: в сети бурно отреагировали на идею переименовать Синельниково в Приднепровск

Жители ж/м Приднепровский отреагировали на идею переименовать Синельниково в Приднепровск.

Продолжается голосование за переименование города Синельниково, который в 50 км от Днепра. Как сообщили в Синельниковском горсовете, по состоянию на 19 января лидирует название Приднепровск – 987 голосов отдали именно за него.

Однако идея появления еще одного Приднепровска не понравилась жителям одноименного микрорайона Днепра.

Смотрите, какое интересное голосование продолжается в селе Синельниково. Вопрос о переименовании. Лидирует название ПРИДНЕПРОВСК, – пишет жительница Днепра.

Люди говорят, что «ревнуют», поскольку старый Приднепровск в случае переименования будут путать с новым городом. В частности, возникнут проблемы с таксистами, которые и сейчас не считают «Придник» частью Днепра, отмечают местные.

Жители уверены, что потом вместо днепровского жилмассива таксисты будут ехать в экс-Синельниково, которое в 50 км от областного центра.

Хотя сейчас «Придник», как его называют в народе, это один из жилых массивов Самарского района Днепра, но так было не всегда. Когда-то Приднепровск был отдельным поселком, который строили для работников местной ТЭС.

2 декабря 1956 года, согласно Постановлению исполкома Днепропетровского областного совета депутатов трудящихся, новый жилищный массив получил статус города Приднепровск.

Уже через 20 лет вместо пустыря, где нет ни инфраструктуры, ни даже воды (которую приходилось подвозить из соседних поселков), выросли пятиэтажные «сталинки» и первые «панельные» многоэтажки. И в 1977 году Приднепровск стал частью Днепропетровска.

Тогда при реализации нового генплана города к Днепропетровску также присоединили Игрень, поселки Фрунзенское, Чапли, Кировский лесопарк — на левобережье, поселки Таромское, Краснополье — на правобережье. Город-спутник Приднепровска добавили в новосозданный Самарский район Днепра.

Заметим, голосование за переименование Синельниково должно было продолжаться до 20 января, поэтому совсем скоро мы узнаем, какое название выберут для этого населенного пункта. Следует заметить, что это не окончательное решение.

Впереди еще голосование депутатов местного совета, а также нардепов, которые должны окончательно утвердить дерусифицированное название.

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