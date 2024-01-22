“Я прям ревную”: у мережі бурхливо відреагували на ідею перейменувати Синельникове на Придніпровськ

Жителі ж/м Придніпровський відреагували на ідею перейменувати Синельникове на Придніпровськ.

Триває голосування за перейменування міста Синельникове, що за 50 км від Дніпра. Як повідомили у Синельниківській міськраді, станом на 19 січня лідирує назва Придніпровськ – 987 голосів віддали саме за неї.

Однак ідея появи ще одного Придніпровська не сподобалася жителям однойменного мікрорайону Дніпра.

Дивіться, яке цікаве голосування триває в Синельникове. Питання про перейменування. Лідирує назва ПРИДНІПРОВСЬК, – пише мешканка Дніпра.

Люди кажуть, що “ревнують”, позаяк старий Придніпровськ у разі перейменування плутатимуть з новим містом. Зокрема, виникнуть проблеми з таксистами, які й зараз не вважають “Приднік” частиною Дніпра, зауважують місцеві.

Жителі впевнені, що потім замість дніпровського жилмасиву, таксисти їхатимуть в екс-Синельникове, яке в 50 км від обласного центру.

Хоча зараз “Пріднік”, як його називають у народі, це один із житлових масивів Самарського району Дніпра, але так було не завжди. Колись Придніпровськ був окремим селищем, яке будували для працівників місцевої ТЕС.

2 грудня 1956 року, відповідно до Постанови виконкому Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих, новозбудований житловий масив отримав статус міста Придніпровськ.

Уже через 20 років замість пустиря, де немає ні інфраструктури, ні навіть води (яку доводилося підвозити з сусідніх селищ), виросли п’ятиповерхові “сталінки” та перші “панельні” багатоповерхівки. І у 1977 році Придніпровськ став частиною Дніпропетровська.

Тоді під час реалізації нового генплану міста до Дніпропетровська також приєднали Ігрень, селища Фрунзенське, Чаплі, Кіровський лісопарк — на лівобережжі, селища Таромське, Краснопілля — на правобережжі. Місто-супутник Придніпровськ додали до новоствореного Самарського району Дніпра.

Зауважимо, голосування за перейменування Синельникове мало тривати до 20 січня, тому зовсім скоро ми дізнаємося, яку все ж назву оберуть для цього населеного пункту. Варто зауважити, що це не остаточне рішення.

Попереду ще голосування депутатів місцевої ради, а також нардепів, які і мають остаточно затвердити дерусифіковану назву.

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