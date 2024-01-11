У Синельникове через 9 днів оберуть нову назву міста: які варіанти лідирують

На Дніпропетровщині триває процес перейменування міста Синельникове. Це один із районних центрів у області, де станом на 2020 жило понад 30 тисяч людей. Нещодавно у місті почалися громадські обговорення щодо нової назви.
У Синельниківській міськраді запропонували 5 варіантів. Громадські обговорення триватимуть до 20 січня 2024 року, але вже оголосили проміжні результати. Поки що свої голоси віддали тільки 1 326 людей. Найактивніше голосують через гугл-форми, однак є й ті, хто повідомляє про свій вибір телефоном, зазначає місцева влада.
Лідери голосування:
Найменше голосів зібрали:
До кінця голосування залишилось 9 днів. У міській владі закликають населення активніше брати участь у голосуванні.
“Шановні жителі громади! Думка кожного – важлива! Нехай усіх нас єднає та надихає любов до рідного міста!” – йдеться у повідомленні.
Голосувати можна так:
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