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  • У Синельникове через 9 днів оберуть нову назву міста: які варіанти лідирують

У Синельникове через 9 днів оберуть нову назву міста: які варіанти лідирують

Сьогодні 20:08
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У Синельникове оголосили перші результати народного голосування за нову назву.

Новости Днепра про У Синельникове через 9 днів оберуть нову назву міста: які варіанти лідирують

На Дніпропетровщині триває процес перейменування міста Синельникове. Це один із районних центрів у області, де станом на 2020 жило понад 30 тисяч людей. Нещодавно у місті почалися громадські обговорення щодо нової назви. 

У Синельниківській міськраді запропонували 5 варіантів. Громадські обговорення триватимуть до 20 січня 2024 року, але вже оголосили проміжні результати. Поки що свої голоси віддали тільки 1 326 людей. Найактивніше голосують через гугл-форми, однак є й ті, хто повідомляє про свій вибір телефоном, зазначає місцева влада. 

Лідери голосування:

  • Ріднопіль (Ейгенфельд – перше поселення людей на території сучасного м.Синельникове. У перекладі з німецької “Ейгенфельд” – “рідне поле”) – 567 голосів;
  • Січеслав (Дніпропетровська область – колиска козацтва) – 330 голосів;
  • Придніпровськ (місто, розташоване поблизу обласного центру) – 229 голосів;

Найменше голосів зібрали:

  • Залізничне (пов’язане з історією виникнення міста) – 158 голосів;
  • Любомир (любов і мир) – 42 голоси.

Новости Днепра про У Синельникове через 9 днів оберуть нову назву міста: які варіанти лідирують

До кінця голосування залишилось 9 днів. У міській владі закликають населення активніше брати участь у голосуванні. 

“Шановні жителі громади! Думка кожного – важлива! Нехай усіх нас єднає та надихає любов до рідного міста!” – йдеться у повідомленні. 

Голосувати можна так:

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Новости Днепра про У Синельникове через 9 днів оберуть нову назву міста: які варіанти лідируютьУкраїнська

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