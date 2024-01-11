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  • Різані рани по всьому тілу: у Дніпрі допомоги потребує сильно травмований котик

Різані рани по всьому тілу: у Дніпрі допомоги потребує сильно травмований котик

Сьогодні 12:38
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У Дніпрі рятують котика, в якого на тілі десятки ран.

Новости Днепра про Різані рани по всьому тілу: у Дніпрі допомоги потребує сильно травмований котик

Котика Сенсея до клініки принесли небайдужі містяни. За словами кураторки мініпритулку “Ми за право на життя” Ольги Уманчик, у тварини на тілі безліч колотих ран. Що саме сталося з бідосею встановити не вдалося. Волонтерка каже, що чотирилапого могли бити палками з гвіздками. Настільки багато різаних травм. 

Є проникне поранення у живіт, статеві органи. Все тіло Сенсея у синцях від побоїв. Ймовірно у тварини перелом хребця, тазу та розрив сечового міхура. 

Наразі він у клініці під крапельницями. Котика знеболили, але без хірургічного втручання тварина може померти. Ветеринари надають першу допомогу в борг, але операцію треба оплатити наперед. 

Лікування орієнтовно обійдеться у понад 15 тисяч гривень. Після операцій котика має оглянути невролог та уролог. Сенсей зараз відчуває нестерпний біль, яку повністю заглушити знеболювальними не вдається.

Новости Днепра про Різані рани по всьому тілу: у Дніпрі допомоги потребує сильно травмований котик

Без допомоги небайдужих котик помре. Якщо у вас є змогла підтримати Сенсея фінансово – це зробити можна за реквізитами нижче.

INSTAGRAM мініпритулку:

https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі притулку можна знайти тут:

https://mssg.me/fond_umanchyk_olga

Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга

Картки для допомоги: 

4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок ПриватБанку:

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299

Призначення: “благодійна допомога для котика Сенсея”

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Новости Днепра про Різані рани по всьому тілу: у Дніпрі допомоги потребує сильно травмований котикУкраїнська

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