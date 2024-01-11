Різані рани по всьому тілу: у Дніпрі допомоги потребує сильно травмований котик

У Дніпрі рятують котика, в якого на тілі десятки ран.

Котика Сенсея до клініки принесли небайдужі містяни. За словами кураторки мініпритулку “Ми за право на життя” Ольги Уманчик, у тварини на тілі безліч колотих ран. Що саме сталося з бідосею встановити не вдалося. Волонтерка каже, що чотирилапого могли бити палками з гвіздками. Настільки багато різаних травм.

Є проникне поранення у живіт, статеві органи. Все тіло Сенсея у синцях від побоїв. Ймовірно у тварини перелом хребця, тазу та розрив сечового міхура.

Наразі він у клініці під крапельницями. Котика знеболили, але без хірургічного втручання тварина може померти. Ветеринари надають першу допомогу в борг, але операцію треба оплатити наперед.

Лікування орієнтовно обійдеться у понад 15 тисяч гривень. Після операцій котика має оглянути невролог та уролог. Сенсей зараз відчуває нестерпний біль, яку повністю заглушити знеболювальними не вдається.

Без допомоги небайдужих котик помре. Якщо у вас є змогла підтримати Сенсея фінансово – це зробити можна за реквізитами нижче.

INSTAGRAM мініпритулку:

https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі притулку можна знайти тут:

https://mssg.me/fond_umanchyk_olga

Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга

Картки для допомоги:

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – міжнародні перекази

[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок ПриватБанку:

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення: “благодійна допомога для котика Сенсея”

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