Різані рани по всьому тілу: у Дніпрі допомоги потребує сильно травмований котик

Котика Сенсея до клініки принесли небайдужі містяни. За словами кураторки мініпритулку “Ми за право на життя” Ольги Уманчик, у тварини на тілі безліч колотих ран. Що саме сталося з бідосею встановити не вдалося. Волонтерка каже, що чотирилапого могли бити палками з гвіздками. Настільки багато різаних травм.
Є проникне поранення у живіт, статеві органи. Все тіло Сенсея у синцях від побоїв. Ймовірно у тварини перелом хребця, тазу та розрив сечового міхура.
Наразі він у клініці під крапельницями. Котика знеболили, але без хірургічного втручання тварина може померти. Ветеринари надають першу допомогу в борг, але операцію треба оплатити наперед.
Лікування орієнтовно обійдеться у понад 15 тисяч гривень. Після операцій котика має оглянути невролог та уролог. Сенсей зараз відчуває нестерпний біль, яку повністю заглушити знеболювальними не вдається.
Без допомоги небайдужих котик помре. Якщо у вас є змогла підтримати Сенсея фінансово – це зробити можна за реквізитами нижче.
INSTAGRAM мініпритулку:
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
Усі соцмережі притулку можна знайти тут:
https://mssg.me/fond_umanchyk_olga
Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга
Картки для допомоги:
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок ПриватБанку:
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення: “благодійна допомога для котика Сенсея”
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