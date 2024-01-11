У Дніпрі змінився розклад руху трьох популярних трамваїв: подробиці

Важлива інформація!

Сьогодні, 11 січня, внесені зміни в розклад руху трамваїв №5, №12 та №16.

Про це повідомили у департаменті транспорту міськради.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Трамвайний маршрут №5:

від ж/м Західний о 20:34;

від Університету науки і технологій о 21:34 (в депо).

Трамвайний маршрут №12:

від пл. Старомостова о 20:14;

від заводу Металовиробів о 21:08.

Трамвайний маршрут №16:

від вул. Сікорського відміняється рейс о 21:21;

від вул. Кротова відміняється рейс о 21:52.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії на перехресті просп. Лесі Українки та просп. Олександра Поля.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через аварію на вулиці Святослава Хороброго заблоковано рух трамваїв.

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