У Дніпрі змінився розклад руху трьох популярних трамваїв: подробиці

Сьогодні, 11 січня, внесені зміни в розклад руху трамваїв №5, №12 та №16.
Про це повідомили у департаменті транспорту міськради.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Трамвайний маршрут №5:
Трамвайний маршрут №12:
Трамвайний маршрут №16:
Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії на перехресті просп. Лесі Українки та просп. Олександра Поля.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що через аварію на вулиці Святослава Хороброго заблоковано рух трамваїв.
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