Мешканка Дніпра ледве не зламала зуб цукеркою із “АТБ”

Купівля солодощів могла закінчитися для дніпрянки візитом до стоматолога.

Мешканка Дніпра ледве не зламала зуб цукеркою із “АТБ”.

Як розповіла дівчина, вона купила цукерки “Курага з волоським горіхом” від ТМ “Своя лінія” – це власний бренд магазинів “АТБ”. Кілограм коштує приблизно 200 грн.

Прийшовши додому, дніпрянка вирішила з’їсти одну цукерку, але на неї чекав “сюрприз”. Відкусивши солодощі, вона відчула на зубах щось тверде, як з’ясувалося, це була горіхова шкарлупа.

Про це повідомляє dnepr.info.

Усього дівчина знайшла кілька таких фрагментів.

Кусаю цукерку і відчуваю на зубах щось тверде. Сюрприз – кілька шматочків горіхової шкарлупи. Мені пощастило, що я вчасно її помітила, у гіршому випадку – довелося б звертатися до стоматолога зі зламаним зубом, – розповіла дівчина.

За її словами, вона поки не зверталася зі скаргами на гарячу лінію “АТБ”, але планує це зробити.

Зазначимо, подібні неприємні “сюрпризи” від цукерок ТМ “Своя лінія” – не рідкість. Раніше ми писали, що містянка купила замість солодощів пусті обгортки. Також ми повідомляли, що дніпрянин купив “Курагу глазуровану” з кісточкою.

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