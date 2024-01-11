Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мешканка Дніпра ледве не зламала зуб цукеркою із “АТБ”

Сьогодні 11:31
просмотров

Купівля солодощів могла закінчитися для дніпрянки візитом до стоматолога.

Новости Днепра про Мешканка Дніпра ледве не зламала зуб цукеркою із

Мешканка Дніпра ледве не зламала зуб цукеркою із “АТБ”.

Як розповіла дівчина, вона купила цукерки “Курага з волоським горіхом” від ТМ “Своя лінія” – це власний бренд магазинів “АТБ”. Кілограм коштує приблизно 200 грн.

Прийшовши додому, дніпрянка вирішила з’їсти одну цукерку, але на неї чекав “сюрприз”. Відкусивши солодощі, вона відчула на зубах щось тверде, як з’ясувалося, це була горіхова шкарлупа.

Про це повідомляє dnepr.info.

Новости Днепра про Мешканка Дніпра ледве не зламала зуб цукеркою із

Усього дівчина знайшла кілька таких фрагментів.

Кусаю цукерку і відчуваю на зубах щось тверде. Сюрприз – кілька шматочків горіхової шкарлупи. Мені пощастило, що я вчасно її помітила, у гіршому випадку – довелося б звертатися до стоматолога зі зламаним зубом, – розповіла дівчина.

Новости Днепра про Мешканка Дніпра ледве не зламала зуб цукеркою із

За її словами, вона поки не зверталася зі скаргами на гарячу лінію “АТБ”, але планує це зробити.

Новости Днепра про Мешканка Дніпра ледве не зламала зуб цукеркою із

Зазначимо, подібні неприємні “сюрпризи” від цукерок ТМ “Своя лінія” – не рідкість. Раніше ми писали, що містянка купила замість солодощів пусті обгортки. Також ми повідомляли, що дніпрянин купив “Курагу глазуровану” з кісточкою.

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканка Дніпра ледве не зламала зуб цукеркою із Українська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Різані рани по всьому тілу: у Дніпрі допомоги потребує сильно травмований котик
Новини Дніпра
Сьогодні 12:38
Різані рани по всьому тілу: у Дніпрі допомоги потребує сильно травмований котик

У Дніпрі рятують котика, в якого на тілі десятки ран.

У Дніпрі на Незламній сталася жахлива аварія за участі Daewoo та мікроавтобуса: є постраждалий
Новини Дніпра
Сьогодні 12:01
У Дніпрі на Незламній сталася жахлива аварія за участі Daewoo та мікроавтобуса: є постраждалий

Сьогодні вранці на вулиці Незламній в АНД районі сталася жахлива…

У Дніпрі жінка забила цуценя палицею, бо воно гавкало на її пса
Новини Дніпра
Сьогодні 11:53
У Дніпрі жінка забила цуценя палицею, бо воно гавкало на її пса

У Дніпрі жінка могла забити бездомне цуценя палицею.

У Дніпрі двоє чоловіків “обнесли” будинок, поки господарів не було вдома: вкрали сейф, ювелірку та гаджети
Новини Дніпра
Сьогодні 09:37
У Дніпрі двоє чоловіків “обнесли” будинок, поки господарів не було вдома: вкрали сейф, ювелірку та гаджети

Уранці 10 січня на вулиці Армійській в Соборному районі міста…

Наверх