250 грн за кг: у Дніпрі в “АТБ” продають цукерки з неприємним сюрпризом

Дніпрянин стверджує, що купив в "АТБ" цукерки з кісточкою.

У соціальній мережі місцевий мешканець написав, що купив в “АТБ” цукерки “Курага глазурована з волоським горіхом”.

Ціна солодощів за кілограм – 250 гривень.

Прийшовши додому і відкусивши цукерку, покупець ледве не зламав зуб.

Ціна цукерок 250 грн/кг, а усередині ціла кісточка. Ледве зуб не зламав, – поділився дніпрянин.

І попередив:

Будьте обережні. Такі сюрпризи дуже неприємні.

А ви куштували такі цукерки? Якщо так, то нічого не знаходили?

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