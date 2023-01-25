250 грн за кг: у Дніпрі в “АТБ” продають цукерки з неприємним сюрпризом

У соціальній мережі місцевий мешканець написав, що купив в “АТБ” цукерки “Курага глазурована з волоським горіхом”.
Ціна солодощів за кілограм – 250 гривень.
Прийшовши додому і відкусивши цукерку, покупець ледве не зламав зуб.
Ціна цукерок 250 грн/кг, а усередині ціла кісточка. Ледве зуб не зламав, – поділився дніпрянин.
І попередив:
Будьте обережні. Такі сюрпризи дуже неприємні.
А ви куштували такі цукерки? Якщо так, то нічого не знаходили?
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Александра Лучка
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