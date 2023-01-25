Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

250 грн за кг: у Дніпрі в “АТБ” продають цукерки з неприємним сюрпризом

Сьогодні 18:36
просмотров

Дніпрянин стверджує, що купив в "АТБ" цукерки з кісточкою.

Новости Днепра про 250 грн за кг: у Дніпрі в

У соціальній мережі місцевий мешканець написав, що купив в “АТБ” цукерки “Курага глазурована з волоським горіхом”.

Ціна солодощів за кілограм – 250 гривень.

Прийшовши додому і відкусивши цукерку, покупець ледве не зламав зуб.

Ціна цукерок 250 грн/кг, а усередині ціла кісточка. Ледве зуб не зламав, – поділився дніпрянин.

І попередив:

Будьте обережні. Такі сюрпризи дуже неприємні.

Новости Днепра про 250 грн за кг: у Дніпрі в

А ви куштували такі цукерки? Якщо так, то нічого не знаходили? 

Читайте також:

 

Новости Днепра про 250 грн за кг: у Дніпрі в Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У КП “Дніпроводоканал” прокоментували закупку генераторів “за завищеними цінами”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:11
    У КП “Дніпроводоканал” прокоментували закупку генераторів “за завищеними цінами”

    Нещодавно на сайті "Наші гроші" опублікували матеріал, в якому йдеться…

    Комуналки, «Кафе Молочне» та схованка шпигуна: історія будинку Вільгельма у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:19
    Комуналки, «Кафе Молочне» та схованка шпигуна: історія будинку Вільгельма у Дніпрі

    Частина старовинних будівель у Дніпрі отримують «друге» життя, їх реставрують,…

    Задля зменшення дефіциту: ДТЕК розпочав імпорт електроенергії з ЄС
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:20
    Задля зменшення дефіциту: ДТЕК розпочав імпорт електроенергії з ЄС

    Задля зменшення дефіциту в енергосистемі компанія ДТЕК розпочала в січні…

    На Дніпропетровщині помер пацієнт, який хворів грипом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:05
    На Дніпропетровщині помер пацієнт, який хворів грипом

    У Кривому Розі зафіксували випадок смерті від грипу.

    Наверх