Пережив чорних копачів: на Дніпропетровщині під старовинною церквою виявили древній артефакт

У Дніпропетровській області на руїнах храму знайшли артефакт, який пережив чорних копачів.

У селі Сошинівка Дніпропетровської області біля фундаменту старовинної церкви виявили цікавий артефакт.

Попри численні пошукові робити офіційних експедицій та “чорних археологів”, місцевим вдалося виявити залишки старої святині. Це сталося за декілька днів після того, як 11 листопада 2023 року була звершена Божественна Літургія просто неба на фундаменті зруйнованого храму.

Краєзнавиця Світлана Кияк розповіла, що богослужіння у цьому храмі припинилися близько 100 років тому. Торік на руїнах церкви священники провели символічну молебень. Вже збираючись розійтися по домівках, віряни помітили біля фундаменту зруйнованого храму дивну річ. Виявилося, що на глибині близько 1 м, знайдено артефакт – старовинну ковану віконну раму.

За словами Світлани, металева кована рама, що пролежала довгий час в землі, чудово збереглася та вражає своєю якістю.

Велика подяка небайдужим місцевим жителям, які знайшли раму і подарували її нашому храму Казанської Ікони Божої Матері, який є духовним спадкоємцем зруйнованого багатостраждального Сошинівського храму. Дякуєм також священнику Української Православної Церкви Вадиму Василевському – настоятелю храму Казанської Ікони Божої Матері смт. Дніпровське і нашим предкам, що збудували храм, служили в ньому, кого зараз нема з нами, але чиїми молитвами тримається світ, – зауважила Світлана.

Знахідна поповнить кразнавчі музеї Дніпропетровщини, позаяк має культурну та наукову цінність.

Місцеві зазначили, що ця церква сильно постраждала під час боїв при форсуванні Дніпра осені 1943 року. Тоді по всій лінії Дніпра були запеклі бої і Мишурин Ріг і Пушкарівка і Бородаївка і Ганівка. На дзвіниці нібито сидів снайпер, саме тому вся баня побита артилерією.

На фото зруйнований війною храм Казанської Ікони Божої Матері у селі Сошинівка.

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