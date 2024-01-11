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  • У Дніпрі майже дві години гасили пожежу у двоповерховому будинку (ФОТО)

У Дніпрі майже дві години гасили пожежу у двоповерховому будинку (ФОТО)

Сьогодні 09:00
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Вогонь охопив другий поверх та дах будинку.

Новости Днепра про У Дніпрі майже дві години гасили пожежу у двоповерховому будинку (ФОТО)

У середу, 10 січня, о 19:09 на лінію “101” повідомили про пожежу на вулиці Татарська Чечелівського району міста.

Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що горить двоповерховий житловий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу ліквідували о 20:52. Загальна площа займання склала 100 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі майже дві години гасили пожежу у двоповерховому будинку (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі майже дві години гасили пожежу у двоповерховому будинку (ФОТО)

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 15 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі майже дві години гасили пожежу у двоповерховому будинку (ФОТО)Українська

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