У Дніпрі майже дві години гасили пожежу у двоповерховому будинку (ФОТО)

Вогонь охопив другий поверх та дах будинку.

У середу, 10 січня, о 19:09 на лінію “101” повідомили про пожежу на вулиці Татарська Чечелівського району міста.

Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що горить двоповерховий житловий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу ліквідували о 20:52. Загальна площа займання склала 100 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 15 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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