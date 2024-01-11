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  • Росіяни вдарили по готелю у центрі Харкова: 11 людей постраждали, серед них – турецький журналіст

Росіяни вдарили по готелю у центрі Харкова: 11 людей постраждали, серед них – турецький журналіст

Сьогодні 08:00
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Учора пізно ввечері, 10 січня, ворог завдав ракетних ударів по центральній частині Харкова. Дві ракети поцілили у будівлю готелю.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по готелю у центрі Харкова: 11 людей постраждали, серед них - турецький журналіст

На жаль, унаслідок ворожих ударів 11 людей постраждали, серед них – 37-річний журналіст турецького видання. Дев’ятьох доставили до лікарень, двом постраждалим надали допомогу на місці.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Працівники ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу врятували 2 людей та евакуювали 19, – зазначили у МВС.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по готелю у центрі Харкова: 11 людей постраждали, серед них - турецький журналіст

Новости Днепра про Росіяни вдарили по готелю у центрі Харкова: 11 людей постраждали, серед них - турецький журналіст

Новости Днепра про Росіяни вдарили по готелю у центрі Харкова: 11 людей постраждали, серед них - турецький журналіст

Будівля готелю частково пошкоджена, на парковці поруч горіли автомобілі.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по готелю у центрі Харкова: 11 людей постраждали, серед них - турецький журналіст

Новости Днепра про Росіяни вдарили по готелю у центрі Харкова: 11 людей постраждали, серед них - турецький журналіст

Новости Днепра про Росіяни вдарили по готелю у центрі Харкова: 11 людей постраждали, серед них - турецький журналіст

Ліквідація наслідків удару триває.

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Новости Днепра про Росіяни вдарили по готелю у центрі Харкова: 11 людей постраждали, серед них - турецький журналістУкраїнська

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