Росіяни вдарили по готелю у центрі Харкова: 11 людей постраждали, серед них – турецький журналіст

Учора пізно ввечері, 10 січня, ворог завдав ракетних ударів по центральній частині Харкова. Дві ракети поцілили у будівлю готелю.

На жаль, унаслідок ворожих ударів 11 людей постраждали, серед них – 37-річний журналіст турецького видання. Дев’ятьох доставили до лікарень, двом постраждалим надали допомогу на місці.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Працівники ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу врятували 2 людей та евакуювали 19, – зазначили у МВС.

Будівля готелю частково пошкоджена, на парковці поруч горіли автомобілі.

Ліквідація наслідків удару триває.

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