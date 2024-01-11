Росіяни вдарили по готелю у центрі Харкова: 11 людей постраждали, серед них – турецький журналіст

На жаль, унаслідок ворожих ударів 11 людей постраждали, серед них – 37-річний журналіст турецького видання. Дев’ятьох доставили до лікарень, двом постраждалим надали допомогу на місці.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
Працівники ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу врятували 2 людей та евакуювали 19, – зазначили у МВС.
Будівля готелю частково пошкоджена, на парковці поруч горіли автомобілі.
Ліквідація наслідків удару триває.
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