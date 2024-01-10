У Дніпропетровській області 2-річний малюк отруївся наркотиками своєї мами - Днепр Инфо
У Дніпропетровській області 2-річний малюк отруївся наркотиками своєї мами
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Сегодня 19:29

У Кривому Розі дворічний хлопчик отруївся наркотиками, які збиралася вжити його матір.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області 2-річний малюк отруївся наркотиками своєї мами

У Кривому Розі на Дніпропетровщині отруївся 2-річний хлопчик. Інцидент стався ввечері 9 січня. Малюк перебував вдома разом зі своєю мамою. 38-річна жінка розклала наркотик на мобільний телефон, щоб його вжити.

Вона відволіклась і не помітила, як син проковтнув чи вдихнув речовину. Про це пише Інформатор. 

За даними поліції, малюк наразі у лікарні під наглядом медиків. У якому він стані – не уточнюється. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що адвокат створив нарколабораторію поблизу Дніпра, яка щомісяця приносила 10 млн прибутку

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області 2-річний малюк отруївся наркотиками своєї мамиУкраїнська

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