У Кривому Розі на Дніпропетровщині отруївся 2-річний хлопчик. Інцидент стався ввечері 9 січня. Малюк перебував вдома разом зі своєю мамою. 38-річна жінка розклала наркотик на мобільний телефон, щоб його вжити.
Вона відволіклась і не помітила, як син проковтнув чи вдихнув речовину. Про це пише Інформатор.
За даними поліції, малюк наразі у лікарні під наглядом медиків. У якому він стані – не уточнюється.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що адвокат створив нарколабораторію поблизу Дніпра, яка щомісяця приносила 10 млн прибутку
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