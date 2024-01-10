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У частині Кривого Рогу стався блекаут

Сьогодні 20:05
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У Кривому Розі - блекаут через серйозну аварію з енергетики.

Новости Днепра про У частині Кривого Рогу стався блекаут

Надвечір 10 січня у деяких районах Кривого Рогу зникло світло. 

Повний блекаут в Довгинцівському районі, частково немає електроенергії і в інших районах Кривого Рогу. Як повідомили у міськраді, сталася аварія на електромережах. 

Водопостачання та деякі котельні переходять на генератори, буде тимчасово знижено тиск подачі води. Аварійні бригади вже працюють.

Серйозна аварія з енергетики. Без світла Довгинцівський та частина інших районів. Водопостачання переходить на генератори, буде тимчасовий провал тиску. Частина котелень переходить на генератори. Аварійні бригади працюють, – написав Олександр Вілкул. 

Зауважимо, що після негоди, яка звалилася на Кривий Ріг 8 січня, деякі споживачі досі без світла. 

Нагадаємо, у Кривому Розі сьогодні лунав вибух В ОВА повідомили, що обійшлося без поранених та загиблих. 

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Новости Днепра про У частині Кривого Рогу стався блекаутУкраїнська

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