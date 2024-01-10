Замість запаху мандарин – дим: у Дніпрі з палаючої квартири врятували пенсіонерку

У Дніпрі з пожежі врятували 74-річну жінку.

7 січня, коли люди святкували Різдво за старим календарем, на ж/м Перемога сталася пожежа. Як зазначила медик Соборної підстанції Дніпровської станції ЕМД Тетяна Іванеха, в одному із будинків на проспекті Героїв, на першому поверсі загорілася квартира. Першими про інцидент рятувальникам повідомили сусіди, які замість аромату мандарин у своєму помешканні відчули запах диму.

Дніпряни розповіли, що у квартирі має перебувати їхня 74-річна сусідка, але двері вона їм не відчинила. На місце негайно відправилися вогнеборці та медики.

Приїхавши до будинку, де сталася пожежа, рятувальники забралися до квартири та винесли на свіже повітря власницю помешкання. Літня жінка була непритомна. У критичному стані постраждалу передали медикам.

Протокол – отруєння продуктами горіння: преоксигенація, інтубація, ШВЛ, інфузійна терапія – проте, під час надання допомоги серце жінки зупинилось. Протокол – СЛР. Зусилля докладені медиками не були даремними – серце 74-річної жіночки почало битися знов. Пацієнтку госпіталізовано до профільного лікувального закладу, – розповіла медик.

Наразі жінка лікується у медзакладі.

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