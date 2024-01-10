Замість запаху мандарин – дим: у Дніпрі з палаючої квартири врятували пенсіонерку

7 січня, коли люди святкували Різдво за старим календарем, на ж/м Перемога сталася пожежа. Як зазначила медик Соборної підстанції Дніпровської станції ЕМД Тетяна Іванеха, в одному із будинків на проспекті Героїв, на першому поверсі загорілася квартира. Першими про інцидент рятувальникам повідомили сусіди, які замість аромату мандарин у своєму помешканні відчули запах диму.
Протокол – отруєння продуктами горіння: преоксигенація, інтубація, ШВЛ, інфузійна терапія – проте, під час надання допомоги серце жінки зупинилось. Протокол – СЛР. Зусилля докладені медиками не були даремними – серце 74-річної жіночки почало битися знов. Пацієнтку госпіталізовано до профільного лікувального закладу, – розповіла медик.
Наразі жінка лікується у медзакладі.
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