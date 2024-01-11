Россияне ударили по гостинице в центре Харькова: 11 человек пострадали, в том числе турецкий журналист

К сожалению, в результате вражеских ударов 11 человек пострадали, среди них – 37-летний журналист турецкого издания. 9 доставили в больницы, 2 пострадавшим оказали помощь на месте.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сотрудники ГСЧС во время ликвидации последствий вражеского обстрела спасли 2 человек и эвакуировали 19, — отметили в МВД.
Здание гостиницы частично повреждено, на парковке рядом горели автомобили.
Ликвидация последствий удара продолжается.
Обновлено: количество пострадавших в результате ракетных обстрелов гостиницы возросло до 13 человек.
На видео – первые минуты после российского удара.
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