Россияне ударили по гостинице в центре Харькова: 11 человек пострадали, в том числе турецкий журналист

Вчера поздно вечером, 10 января, враг нанес ракетные удары по центральной части Харькова. Две ракеты попали в здание гостиницы.

К сожалению, в результате вражеских ударов 11 человек пострадали, среди них – 37-летний журналист турецкого издания. 9 доставили в больницы, 2 пострадавшим оказали помощь на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудники ГСЧС во время ликвидации последствий вражеского обстрела спасли 2 человек и эвакуировали 19, — отметили в МВД.

Здание гостиницы частично повреждено, на парковке рядом горели автомобили.

Ликвидация последствий удара продолжается.

Обновлено: количество пострадавших в результате ракетных обстрелов гостиницы возросло до 13 человек.

На видео – первые минуты после российского удара.

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