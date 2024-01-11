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  • Россияне ударили по гостинице в центре Харькова: 11 человек пострадали, в том числе турецкий журналист

Россияне ударили по гостинице в центре Харькова: 11 человек пострадали, в том числе турецкий журналист

Сегодня 08:00
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Вчера поздно вечером, 10 января, враг нанес ракетные удары по центральной части Харькова. Две ракеты попали в здание гостиницы.

Новости Днепра про Россияне ударили по гостинице в центре Харькова: 11 человек пострадали, в том числе турецкий журналист

К сожалению, в результате вражеских ударов 11 человек пострадали, среди них – 37-летний журналист турецкого издания. 9 доставили в больницы, 2 пострадавшим оказали помощь на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудники ГСЧС во время ликвидации последствий вражеского обстрела спасли 2 человек и эвакуировали 19, — отметили в МВД.

Новости Днепра про Россияне ударили по гостинице в центре Харькова: 11 человек пострадали, в том числе турецкий журналист

Новости Днепра про Россияне ударили по гостинице в центре Харькова: 11 человек пострадали, в том числе турецкий журналист

Новости Днепра про Россияне ударили по гостинице в центре Харькова: 11 человек пострадали, в том числе турецкий журналист

Здание гостиницы частично повреждено, на парковке рядом горели автомобили.

Новости Днепра про Россияне ударили по гостинице в центре Харькова: 11 человек пострадали, в том числе турецкий журналист

Новости Днепра про Россияне ударили по гостинице в центре Харькова: 11 человек пострадали, в том числе турецкий журналист

Новости Днепра про Россияне ударили по гостинице в центре Харькова: 11 человек пострадали, в том числе турецкий журналист

Ликвидация последствий удара продолжается.

Обновлено: количество пострадавших в результате ракетных обстрелов гостиницы возросло до 13 человек.

На видео – первые минуты после российского удара.

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Новости Днепра про Россияне ударили по гостинице в центре Харькова: 11 человек пострадали, в том числе турецкий журналистУкраїнська Новости Днепра про Россияне ударили по гостинице в центре Харькова: 11 человек пострадали, в том числе турецкий журналистРусский

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