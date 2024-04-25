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  • Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн

Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн

Сегодня 12:41
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В Днепре большой популярностью пользуется съемное жилье: квартиры в аренду на длительный срок и на несколько дней. В последних сутки проживания могут оцениваться в несколько тысяч гривен. Также в городе есть несколько дорогих гостиниц, где проживание оценивается также в тысячи гривен. Считается, что гостиницы гораздо комфортнее квартир и там предоставляется больше услуг и сервиса.

Сколько стоит проживание в гостиницах Днепра и как они выглядят: мини-козетка в спальне и смарт-туалет в ванной

Сколько стоит проживание в номере в гостинице Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн

Новости Днепра про Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн

Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдется проживание в самом дорогом номере в разных гостиницах Днепра, а заодно узнали, как они выглядят и какие услуги там предоставляются.

Мансардные окна

Один из самых дорогих номеров в Bon Hotel обойдется в 5,5 тыс грн в сутки. За эти деньги клиент получит номер на 82 кв м. В номере есть гостиная, спальня, а улицу постоялец сможет наблюдать в мансардные окна. Жить в номере могут 3 человека.

Новости Днепра про Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн

Постояльцы номера могут пользоваться кофемашиной, интернетом, феном, мини-баром.

Новости Днепра про Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн

С видом на центр города

Самый дорогой номер в гостинице «Украина» — Президентский люкс. Общая площадь номер 76 кв м. С окон комнат открывается вид на центральную часть города. Максимально разместиться в номере смогут 2 человека. В номере 2 комнаты – спальня и гостиная. Есть также смежный номер для секретаря или охраны.

Новости Днепра про Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн

За проживание двух людей в сутки необходимо выложить 8,8 тыс грн.

Новости Днепра про Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн

Трехзонная гостиная

В гостинице Axelhof Boutique Hotel самый дорогой номер также носит название «Президентский». Он находится на 10 этаже гостиницы, в нем 75 кв м площади, есть 2 комнаты: гостиная и спальня. Первая условно разделена на три зоны. В одной все для работы – письменный стол и шкаф, во второй – стол на 6 персон, сервант и чайник с набором для приготовления чая и кофе. Это обеденная зона. Третья зона – с телевизором и мини-баром. В спальне есть телевизор, трюмо и мини-козетка.

Новости Днепра про Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн

В номере две туалетные комнаты. Сутки в номере обойдутся в 10,2 тыс грн. Постоялица сможет пользоваться набором мини-косметики премиум-класса, в номере также есть интернет и сейф.

Новости Днепра про Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн

Отдельное бунгало

Апартаменты в Bartolomeo Resort Hotel обойдутся от 6,9 тыс грн в сутки. Это не просто комната в здании, а отдельно стоящее бунгало на два этажа площадью 150 кв м.

Новости Днепра про Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн

Тут есть гостиная с баром, 2 спальни, несколько санузлов.

Новости Днепра про Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн

Смарт-туалет

Номер в Soho Boutique Hotel обойдется в 7,5 тыс грн в сутки. Это самый дорогой номер в гостинице. Называется он «President Cosmopolitan Suite». В номере 2 комнаты – гостиная и спальня общей площадью 64 кв м. В номере есть все что может пригодиться: от телефона до утюга.

Новости Днепра про Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн

В ванной комнате есть биде и смарт-туалет.

Новости Днепра про Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн

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Новости Днепра про Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грнУкраїнська Новости Днепра про Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грнРусский

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