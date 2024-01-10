В Днепре заметили автомобиль-мираж (ФОТО)

В Днепре к новогодним праздникам в этом году приготовили множество декораций. Бизнесы наперегонки украшали фасады своих магазинов. Необычный реквизит можно увидеть возле одного из автосалонов.
Недалеко от Инфиза на Набережной Победы стоит автомобиль-призрак, сообщает Dnepr.info.
Местный автосалон решил разместить тематическую декорацию у входа в магазин. Поскольку настоящий автомобиль на улице оставлять опасно, владельцы решили поставить джип, сделанный из арматуры. Металлическую конструкцию обмотали яркой гирляндой.
Издалека кажется, что это автомобиль, на который просто прицепили гирлянду, однако если подойти поближе, становится понятно, что это оптическая иллюзия или мираж. Внутри ничего нет.
Напомним, киевский изобретатель создал «Капсулу жизни» – укрытие, которое можно поставить у себя в квартире. Автор говорит, что от прямого попадания это не защитит, но от мелких обломков или стекла спрятаться можно.
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