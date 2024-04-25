Куда обращаться жителям Днепра, если дом пострадал от ракетного удара: контакты

В Днепровском городском совете рассказали, куда обращаться горожанам, если дом пострадал от ракетного удара.

Если ваше жилье нуждается в восстановлении из-за ракетных обстрелов, обращайтесь по следующим адресам и телефонам:

Если ваш дом обслуживает КП «Жилсервис-5» — звоните в круглосуточную диспетчерскую предприятия: (067) 520 63 21.

Если дом, пострадавший от ракетного обстрела, на обслуживании частной компании — звоните управляющему.

Если у Вас ОСМД или ЖСК, о повреждении следует известить департамент по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета — (063) 340-94-77.

Также можно обращаться в Центральную районную администрацию по адресу: просп. Леси Украинки, 65 (с 9:00 до 18:00).

Относительно получения материальной помощи семьям, пострадавшим от ракетной атаки врага, звоните в департамент социальной политики мэрии Днепра: (068) 913 46 88.

Напомним, ранее мы писали: с апреля осуществляется перерасчет пенсий для работающих пенсионеров Днепра: когда они получат повышенные выплаты.

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