Куда обращаться жителям Днепра, если дом пострадал от ракетного удара: контакты

Если ваше жилье нуждается в восстановлении из-за ракетных обстрелов, обращайтесь по следующим адресам и телефонам:
Если ваш дом обслуживает КП «Жилсервис-5» — звоните в круглосуточную диспетчерскую предприятия: (067) 520 63 21.
Если дом, пострадавший от ракетного обстрела, на обслуживании частной компании — звоните управляющему.
Если у Вас ОСМД или ЖСК, о повреждении следует известить департамент по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета — (063) 340-94-77.
Также можно обращаться в Центральную районную администрацию по адресу: просп. Леси Украинки, 65 (с 9:00 до 18:00).
Относительно получения материальной помощи семьям, пострадавшим от ракетной атаки врага, звоните в департамент социальной политики мэрии Днепра: (068) 913 46 88.
Напомним, ранее мы писали: с апреля осуществляется перерасчет пенсий для работающих пенсионеров Днепра: когда они получат повышенные выплаты.
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