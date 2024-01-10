В Днепропетровской области 2-летний малыш отравился наркотиками своей мамы

В Кривом Роге двухлетний мальчик отравился наркотиками, которые собиралась употребить его мать.

В Кривом Роге на Днепропетровщине отравился 2-летний мальчик. Инцидент произошел вечером 9 января. Малыш находился дома вместе со своей мамой. 38-летняя женщина разложила наркотик на мобильный телефон, чтобы его употребить.

Она отвлеклась и не заметила, как сын проглотил или вдохнул вещество. Об этом пишет Інформатор.

По данным полиции, малыш сейчас находится в больнице под наблюдением медиков. В каком он состоянии – не уточняется.

Напомним, ранее мы сообщали, что адвокат создал нарколабораторию вблизи Днепра, которая ежемесячно приносила 10 млн. доходов.

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