Вместо запаха мандарин – дым: в Днепре из горящей квартиры спасли пенсионерку

В Днепре из пожара спасли 74-летнюю женщину.

7 января, когда люди праздновали Рождество по старому календарю, на ж/м Победа произошел пожар. Как отметила медик Соборной подстанции Днепровской станции ЭМД Татьяна Иванеха, в одном из домов на проспекте Героев на первом этаже загорелась квартира. Первыми об инциденте спасателям сообщили соседи, которые вместо аромата мандарин в своем доме почувствовали запах дыма.

Днепряне рассказали, что в квартире должна находиться их 74-летняя соседка, но дверь она им не открыла. На место немедленно отправились пожарные и медики.

Приехав в дом, где произошел пожар, спасатели забрались в квартиру и вынесли на свежий воздух владелицу дома. Пожилая женщина была без сознания. В критическом состоянии пострадавшую передали медикам.

Протокол – отравление продуктами горения: преоксигенация, интубация, ИВЛ, инфузионная терапия – однако, при оказании помощи сердце женщины остановилось. Протокол – СЛР. Усилия приложенные медиками не были напрасны – сердце 74-летней женщины начало биться снова. Пациентка госпитализирована в профильное лечебное учреждение, — рассказала медик.

Сейчас женщина лечится в медучреждении.

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