Скільки коштує проживання в номері в різних готелях Дніпра: ціни стартують від 5,5 тис грн

Скільки коштує проживання у готелях Дніпра та як вони виглядають: міні-козетка у спальні та смарт-туалет у ванній
Скільки коштує проживання в номері в готелі: ціни стартують від 5,5 тис грн
Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватиме проживання в найдорожчому номері в різних готелях Дніпра, а заразом дізналися, як вони виглядають і які послуги там надаються.
Один з найдорожчих номерів у готелі Bon Hotel обійдеться в 5,5 тис грн на добу. За ці гроші клієнт отримає номер на 82 кв м. У номері є вітальня, спальня, а вулицю постоялець зможе спостерігати у мансардні вікна. Жити у номері можуть 3 особи.
Постояльці номера можуть користуватися кавою машиною, інтернетом, феном, міні-баром.
Найдорожчий номер у готелі «Україна» – Президентський люкс. Загальна площа номер 76 кв м. З вікон кімнат відкривається краєвид на центральну частину міста. Максимально розміститися в номері зможуть 2 особи. У номері 2 кімнати – спальня та вітальня.
Є також суміжний номер для секретаря чи охорони. За проживання двох людей за добу необхідно викласти 8,8 тис грн.
У готелі Axelhof Boutique Hotel найдорожчий номер також має назву «Президентський». Він знаходиться на 10 поверсі готелю, в ньому 75 кв. м площі, є 2 кімнати: вітальня та спальня. Перша умовно поділена на три зони. В одній все для роботи – письмовий стіл та шафа, у другій – стіл на 6 персон, сервант та чайник з набором для приготування чаю та кави. Це обідня зона. Третя зона – з телевізором та міні-баром.
У спальні є телевізор, трюмо та міні-козетка. У номері дві туалетні кімнати. Доба в номері коштуватиме 10,2 тис грн. Постоялиця зможе скористатися набором міні-косметики преміум-класу, в номері також є інтернет та сейф.
Апартаменти Bartolomeo Resort Hotel коштуватимуть від 6,9 тис грн на добу. Це не просто кімната в будівлі, а бунгало, що окремо стоїть, на два поверхи площею 150 кв м.
Тут є вітальня з баром, 2 спальні, кілька санвузлів.
Номер у Soho Boutique Hotel коштуватиме 7,5 тис грн на добу. Це найдорожчий номер у готелі. Називається він “President Cosmopolitan Suite”. У номері 2 кімнати – вітальня та спальня загальною площею 64 кв м.
У номері є все, що може стати в нагоді: від телефону до праски. У ванній кімнаті є біде та смарт-туалет.
Читайте також:
Автор:
На місці працюють слідчі з ДТП.
Для захисту проти вірусу поліомієліту в Україні використовують два типи…
До Дніпра вже прямують німецькі трамваї.
У Дніпрі розпочато набір до перших класів.