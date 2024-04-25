Скільки коштує проживання в номері в різних готелях Дніпра: ціни стартують від 5,5 тис грн

У Дніпрі великою популярністю користується орендоване житло: квартири в оренду на тривалий термін і на кілька днів. В останніх доба проживання може коштувати кілька тисяч гривень. Також у місті є кілька дорогих готелів, де проживання оцінюється також у тисячі гривень. Вважається, що готелі набагато комфортніше за квартири і там надається більше послуг і сервісу.

Скільки коштує проживання у готелях Дніпра та як вони виглядають: міні-козетка у спальні та смарт-туалет у ванній

Скільки коштує проживання в номері в готелі: ціни стартують від 5,5 тис грн

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштуватиме проживання в найдорожчому номері в різних готелях Дніпра, а заразом дізналися, як вони виглядають і які послуги там надаються.

Мансардні вікна

Один з найдорожчих номерів у готелі Bon Hotel обійдеться в 5,5 тис грн на добу. За ці гроші клієнт отримає номер на 82 кв м. У номері є вітальня, спальня, а вулицю постоялець зможе спостерігати у мансардні вікна. Жити у номері можуть 3 особи.

Постояльці номера можуть користуватися кавою машиною, інтернетом, феном, міні-баром.

З видом на центр міста

Найдорожчий номер у готелі «Україна» – Президентський люкс. Загальна площа номер 76 кв м. З вікон кімнат відкривається краєвид на центральну частину міста. Максимально розміститися в номері зможуть 2 особи. У номері 2 кімнати – спальня та вітальня.

Є також суміжний номер для секретаря чи охорони. За проживання двох людей за добу необхідно викласти 8,8 тис грн.

Тризонна вітальня

У готелі Axelhof Boutique Hotel найдорожчий номер також має назву «Президентський». Він знаходиться на 10 поверсі готелю, в ньому 75 кв. м площі, є 2 кімнати: вітальня та спальня. Перша умовно поділена на три зони. В одній все для роботи – письмовий стіл та шафа, у другій – стіл на 6 персон, сервант та чайник з набором для приготування чаю та кави. Це обідня зона. Третя зона – з телевізором та міні-баром.

У спальні є телевізор, трюмо та міні-козетка. У номері дві туалетні кімнати. Доба в номері коштуватиме 10,2 тис грн. Постоялиця зможе скористатися набором міні-косметики преміум-класу, в номері також є інтернет та сейф.

Окреме бунгало

Апартаменти Bartolomeo Resort Hotel коштуватимуть від 6,9 тис грн на добу. Це не просто кімната в будівлі, а бунгало, що окремо стоїть, на два поверхи площею 150 кв м.

Тут є вітальня з баром, 2 спальні, кілька санвузлів.

Смарт-туалет

Номер у Soho Boutique Hotel коштуватиме 7,5 тис грн на добу. Це найдорожчий номер у готелі. Називається він “President Cosmopolitan Suite”. У номері 2 кімнати – вітальня та спальня загальною площею 64 кв м.

У номері є все, що може стати в нагоді: від телефону до праски. У ванній кімнаті є біде та смарт-туалет.

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