У Дніпрі двоє чоловіків “обнесли” будинок, поки господарів не було вдома: вкрали сейф, ювелірку та гаджети

Уранці 10 січня на вулиці Армійській в Соборному районі міста невідомі “обнесли” будинок, поки господарів не було вдома.

Як повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області, зловмисники зірвали решітку та пошкодили вікно, після чого вдерлися до будинку та викрали звідти сейф, гроші, ювелірні вироби, гаджети та годинники.

Правоохоронці затримали злодіїв, коли ті намагалися сісти в авто та втекти з викраденим майном. Крадіями виявились місцеві мешканці 37 та 44 років, один з яких вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Викрадене майно та знаряддя злочину вилучили.

У цей же день слідчі повідомили чоловікам про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Триває слідство.

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