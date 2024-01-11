В Днепре двое мужчин «обнесли» дом, пока не было хозяев: украли сейф, ювелирку и гаджеты

Утром 10 января на улице Армейской в Соборном районе города неизвестные "обнесли" дом, пока не было хозяев.

Как сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области, злоумышленники сорвали решетку и повредили окно, после чего пробрались в дом и похитили оттуда сейф, деньги, ювелирные изделия, гаджеты и часы.

Правоохранители задержали воров, когда те пытались сесть в авто и скрыться с похищенным имуществом. Ворами оказались местные жители 37 и 44 лет, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Похищенное имущество и орудие преступления изъяли.

В этот же день следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) УКУ. Продолжается следствие.

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