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В Днепропетровской области под старинной церковью обнаружили древний артефакт

Сегодня 10:37
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В Днепропетровской области на руинах храма нашли артефакт, переживший черных копателей.

Новости Днепра про В Днепропетровской области под старинной церковью обнаружили древний артефакт

В селе Сошиновка Днепропетровской области у фундамента старинной церкви обнаружили интересный артефакт.

Несмотря на многочисленные поисковые работы официальных экспедиций и черных археологов, местным удалось обнаружить остатки старой святыни. Это произошло через несколько дней после того, как 11 ноября 2023 года была совершена Божественная Литургия под открытым небом на фундаменте разрушенного храма.

Новости Днепра про В Днепропетровской области под старинной церковью обнаружили древний артефакт

Краевед Светлана Кияк рассказала, что богослужения в этом храме прекратились около 100 лет назад. В прошлом году на руинах церкви священники совершили символическую молебен. Уже собираясь разойтись по домам, верующие заметили у фундамента разрушенного храма странную вещь. Оказалось, что на глубине около 1 м найден артефакт – старинную кованую оконную раму.

По словам Светланы, металлическая кованая рама, пролежавшая долгое время в земле, прекрасно сохранилась и поражает своим качеством.

Большое спасибо неравнодушным местным жителям, которые нашли раму и подарили ее нашему храму Казанской Иконы Божией Матери, который является духовным наследником разрушенного многострадального Сошиновского храма. Благодарим также священника Украинской Православной Церкви Вадима Василевского — настоятеля храма Казанской Иконы Божией Матери пгт. Днепровское и нашим предкам, построившим храм, служили в нем, кого сейчас нет с нами, но чьими молитвами держится мир, – отметила Светлана.

Находка пополнит краведческие музеи Днепропетровщины, поскольку имеет культурную и научную ценность.

Новости Днепра про В Днепропетровской области под старинной церковью обнаружили древний артефакт

Местные отметили, что эта церковь сильно пострадала в ходе боев при форсировании Днепра осенью 1943 года. Тогда по всей линии Днепра были ожесточенные бои и сильно пострадали населенные пункты — Мишурин Рог, Пушкаревка, Бородаевка и Гановка. На колокольне храма во время боевых столкновений сидел снайпер, именно поэтому вся баня избита артиллерией.

На фото разрушен войной храм Казанской Иконы Божией Матери в селе Сошиновка.

Новости Днепра про В Днепропетровской области под старинной церковью обнаружили древний артефакт

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