На Дніпропетровщині анонсували три потужні вибухи: без паніки

Усе під контролем!

Сьогодні, 11 січня, у Кривому Розі пролунають потужні вибухи – о 12:00, 13:00 та 14:00.

Але причин для паніки немає, адже вони виробничі.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), о 13:00 – плановий вибух у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район), о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але у жодному разі не ігноруйте тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі відновили електропостачання після часткового блекауту: скільки абонентів уже зі світлом.

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