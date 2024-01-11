Жительница Днепра чуть не сломала зуб конфетой из «АТБ»

Покупка сладостей могла закончиться для днепрянки визитом к стоматологу.

Жительница Днепра чуть не сломала зуб конфетой из «АТБ».

Как рассказала девушка, она купила конфеты «Курага с грецким орехом» от ТМ «Своя линия» — это собственный бренд магазинов «АТБ». Килограмм стоит около 200 грн.

Придя домой, днепрянка решила съесть одну конфету, но ее ждал «сюрприз». Откусив сладость, она почувствовала на зубах что-то твердое, как выяснилось, это была ореховая скорлупа.

Об этом сообщает dnepr.info.

Всего девушка нашла несколько таких фрагментов.

Кусаю конфету и чувствую на зубах что-то твердое. Сюрприз – несколько кусочков ореховой скорлупы. Мне повезло, что я вовремя ее заметила, в худшем случае – пришлось бы обращаться к стоматологу со сломанным зубом, – рассказала девушка.

По ее словам, она пока не обращалась с жалобами на горячую линию «АТБ», но планирует это сделать.

Отметим, подобные неприятные «сюрпризы» от конфет ТМ «Своя линия» — не редкость. Раньше мы писали, что горожанка купила вместо сладостей пустые обертки. Также мы сообщали, что днепрянин купил «Курагу глазированную» с косточкой.

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