У Дніпрі в “АТБ” продають невидимі цукерки (ФОТО)

Нам у редакцію написала дніпрянка, яка купила в "АТБ" кілька невидимих цукерок.

Прийшовши додому з магазину, жінка виявила, що деякі цукерки просто відсутні в обгортці.

Насправді тут немає нічого страшного, адже ці цукерки продаються на вагу. Одна така обгортка важить один грам або навіть менше, враховуючи крок ваг. Тобто за пусті обгортки жінка майже нічого не заплатила.

Але, за словами місцевої мешканки, вона купувала солодощі на дитяче свято, тому брала певну кількість цукерок. Поспішаючи, дніпрянка не помітила, що взяла пусті обгортки. Тому хтось на святі залишиться без цукерки…

Будьте уважні, якщо купуєте цукерки і вам потрібна певна їхня кількість!

Нагадаємо, раніше ми писали, що дніпрянка стверджує, що знайшла в гречці з “АТБ” скло.

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