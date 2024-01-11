У передмісті Дніпра раптово зникла вода: де саме та коли її повернуть - Днепр Инфо
У передмісті Дніпра раптово зникла вода: де саме та коли її повернуть
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Сегодня 10:24

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Новости Днепра про У передмісті Дніпра раптово зникла вода: де саме та коли її повернуть

Сьогодні, 11 січня, у передмісті Дніпра раптово зникла вода. Йдеться про селища Ігрень, Одинківка та Олександрівка.

Усе через те, що комунальники проводять аварійні роботи на вул. Щоглова/Човнова.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Відновити водопостачання обіцяють протягом дня.

Новости Днепра про У передмісті Дніпра раптово зникла вода: де саме та коли її повернуть

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 11 січня десятки мешканців залишаться без світла: причина та адреси. Також ми повідомляли, що у Кривому Розі відновили електропостачання після часткового блекауту: скільки абонентів уже зі світлом.

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Новости Днепра про У передмісті Дніпра раптово зникла вода: де саме та коли її повернутьУкраїнська

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