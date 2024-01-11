Сьогодні, 11 січня, у передмісті Дніпра раптово зникла вода. Йдеться про селища Ігрень, Одинківка та Олександрівка.
Усе через те, що комунальники проводять аварійні роботи на вул. Щоглова/Човнова.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Відновити водопостачання обіцяють протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 11 січня десятки мешканців залишаться без світла: причина та адреси. Також ми повідомляли, що у Кривому Розі відновили електропостачання після часткового блекауту: скільки абонентів уже зі світлом.
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