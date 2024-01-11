Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі відновили електропостачання після часткового блекауту: скільки абонентів уже зі світлом

У Кривому Розі відновили електропостачання після часткового блекауту: скільки абонентів уже зі світлом

Сьогодні 08:26
просмотров

Роботи продовжуються.

Новости Днепра про У Кривому Розі відновили електропостачання після часткового блекауту: скільки абонентів уже зі світлом

Учора, 10 січня, у частині Кривого Рогу стався блекаут через серйозну аварію на одному з об’єктів енергетики – без світла залишилися майже 17,5 тис. абонентів у Довгинцівському та частині інших районів.

Шляхом перепідключення на інші лінії на ранок вдалося поновити подачу електроенергії для 9200 абонентів, об’єктів інфраструктури. Роботи продовжуються.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Усі котельні міста у роботі. Водозабезпечення відновлено. Давайте подякуємо людям, які працювали всю ніч, – зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 11 січня десятки мешканців залишаться без світла: причина та адреси.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі відновили електропостачання після часткового блекауту: скільки абонентів уже зі світломУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У частині Кривого Рогу стався блекаут
Новини Дніпра
Вчора 20:05
У частині Кривого Рогу стався блекаут

У Кривому Розі - блекаут через серйозну аварію з енергетики.

У Дніпропетровській області 2-річний малюк отруївся наркотиками своєї мами
Новини Дніпра
Вчора 19:29
У Дніпропетровській області 2-річний малюк отруївся наркотиками своєї мами

У Кривому Розі дворічний хлопчик отруївся наркотиками, які збиралася вжити…

У мережі показали «зледенілу пляску» проводів на Дніпропетровщині, яка призвела до лиха (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Вчора 18:28
У мережі показали «зледенілу пляску» проводів на Дніпропетровщині, яка призвела до лиха (ВІДЕО)

Від вечора 7 січня на Дніпропетровщині почалася справжня зима -…

Переходив на “червоний”: у Дніпрі біля «Нового центру» Mercedes збив чоловіка та поїхав
Новини Дніпра
Вчора 17:58
Переходив на “червоний”: у Дніпрі біля «Нового центру» Mercedes збив чоловіка та поїхав

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Наверх