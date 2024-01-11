У Кривому Розі відновили електропостачання після часткового блекауту: скільки абонентів уже зі світлом

Роботи продовжуються.

Учора, 10 січня, у частині Кривого Рогу стався блекаут через серйозну аварію на одному з об’єктів енергетики – без світла залишилися майже 17,5 тис. абонентів у Довгинцівському та частині інших районів.

Шляхом перепідключення на інші лінії на ранок вдалося поновити подачу електроенергії для 9200 абонентів, об’єктів інфраструктури. Роботи продовжуються.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Усі котельні міста у роботі. Водозабезпечення відновлено. Давайте подякуємо людям, які працювали всю ніч, – зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 11 січня десятки мешканців залишаться без світла: причина та адреси.

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