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У Дніпрі почнуть відключати воду боржникам у багатоквартирних будинках

Сьогодні 16:23
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У Дніпрі почали відключати воду за борги жителям багатоквартирних будинків.

Новости Днепра про У Дніпрі почнуть відключати воду боржникам у багатоквартирних будинках

До цього КП “Дніпроводоканал” відключав боржників у приватних секторах. Тепер черга дійшла до жителів багатоквартирних будинків.

З 29 квітня по 3 травня тривають заплановані відключення послуги водовідведення абонентам-боржникам багатоквартирних будинків за наступними адресами:

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Шевченківськийвул. Данили Нечая, буд. 55338 411,95
2Шевченківськийвул. Данили Нечая, буд. 19244 661,57
3Шевченківськийвул. Козака Мамая, буд. 1019 212,15
4Шевченківськийвул. Квартальна, буд. 12265 547,23
5Шевченківськийвул. Квартальна, буд. 162170 632,40
6Дніпровськийж/м Тополя — 1, буд. 25571 390,18

Продовжать відключення води і наступного тижня.

З 7 по 10 травня фахівці водоканалу будуть працювати в Індустріальному районі міста та “обрізати” послуги водовідведення абонентам-боржникам багатоквартирних будинків за наступними адресами:

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Індустріальнийпр. Петра Калнишевського, буд. 599225 040,68
2Індустріальнийвул. Будівельників, буд. 16237 505,42
3Індустріальнийвул. Будівельників, буд. 185207 161,20

 

Загальна сума боргу мешканців зазначених адрес перед КП “Дніпроводоканал” становить 469 707,30  грн.

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Новости Днепра про У Дніпрі почнуть відключати воду боржникам у багатоквартирних будинкахУкраїнська

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