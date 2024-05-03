У Дніпрі почнуть відключати воду боржникам у багатоквартирних будинках

До цього КП “Дніпроводоканал” відключав боржників у приватних секторах. Тепер черга дійшла до жителів багатоквартирних будинків.
З 29 квітня по 3 травня тривають заплановані відключення послуги водовідведення абонентам-боржникам багатоквартирних будинків за наступними адресами:
|№ з/п
|Район
|Адреса
|Кількість абонентів
|Сума боргу, грн
|1
|Шевченківський
|вул. Данили Нечая, буд. 5
|5
|338 411,95
|2
|Шевченківський
|вул. Данили Нечая, буд. 19
|2
|44 661,57
|3
|Шевченківський
|вул. Козака Мамая, буд. 10
|1
|9 212,15
|4
|Шевченківський
|вул. Квартальна, буд. 12
|2
|65 547,23
|5
|Шевченківський
|вул. Квартальна, буд. 16
|2
|170 632,40
|6
|Дніпровський
|ж/м Тополя — 1, буд. 25
|5
|71 390,18
Продовжать відключення води і наступного тижня.
З 7 по 10 травня фахівці водоканалу будуть працювати в Індустріальному районі міста та “обрізати” послуги водовідведення абонентам-боржникам багатоквартирних будинків за наступними адресами:
|№ з/п
|Район
|Адреса
|Кількість абонентів
|Сума боргу, грн
|1
|Індустріальний
|пр. Петра Калнишевського, буд. 59
|9
|225 040,68
|2
|Індустріальний
|вул. Будівельників, буд. 16
|2
|37 505,42
|3
|Індустріальний
|вул. Будівельників, буд. 18
|5
|207 161,20
Загальна сума боргу мешканців зазначених адрес перед КП “Дніпроводоканал” становить 469 707,30 грн.
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