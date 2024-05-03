У Дніпрі почнуть відключати воду боржникам у багатоквартирних будинках

У Дніпрі почали відключати воду за борги жителям багатоквартирних будинків.

До цього КП “Дніпроводоканал” відключав боржників у приватних секторах. Тепер черга дійшла до жителів багатоквартирних будинків.

З 29 квітня по 3 травня тривають заплановані відключення послуги водовідведення абонентам-боржникам багатоквартирних будинків за наступними адресами:

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн 1 Шевченківський вул. Данили Нечая, буд. 5 5 338 411,95 2 Шевченківський вул. Данили Нечая, буд. 19 2 44 661,57 3 Шевченківський вул. Козака Мамая, буд. 10 1 9 212,15 4 Шевченківський вул. Квартальна, буд. 12 2 65 547,23 5 Шевченківський вул. Квартальна, буд. 16 2 170 632,40 6 Дніпровський ж/м Тополя — 1, буд. 25 5 71 390,18

Продовжать відключення води і наступного тижня.

З 7 по 10 травня фахівці водоканалу будуть працювати в Індустріальному районі міста та “обрізати” послуги водовідведення абонентам-боржникам багатоквартирних будинків за наступними адресами:

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн 1 Індустріальний пр. Петра Калнишевського, буд. 59 9 225 040,68 2 Індустріальний вул. Будівельників, буд. 16 2 37 505,42 3 Індустріальний вул. Будівельників, буд. 18 5 207 161,20

Загальна сума боргу мешканців зазначених адрес перед КП “Дніпроводоканал” становить 469 707,30 грн.

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