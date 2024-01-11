В пригороде Днепра внезапно пропала вода: где именно и когда ее вернут

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Все потому, что коммунальщики проводят аварийные работы.

Сегодня, 11 января, в пригороде Днепра внезапно пропала вода. Речь идет о поселках Игрень, Одинковка и Александровка.

Сегодня, 11 января, в Днепре на улице Данила Нечая горела…

Историки рассказали, какой храм в Днепре все же самый старый.

Пенсионерам, которые не снимают деньги со своего пенсионного счета более…

Зима в Днепре вспомнила, что она – зима.

Пенсионерам с Днепра могут заморозить выплаты пенсии: что делать чтобы разблокировать счет Пенсионерам, которые не снимают деньги со своего пенсионного счета более 6 месяцев или не приходят получать выплаты на почту могут перестать начислять пенсию. Если нет движения средств Пенсионный фонд приостанавливает начисление выплат. 4 просмотров

Жители Днепра держали в трудовом рабстве 50 человек Четверо жителей Днепра вербовали в трудовое рабство бездомных и переселенцев. 3 просмотров