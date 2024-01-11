В пригороде Днепра внезапно пропала вода: где именно и когда ее вернут

Сегодня, 11 января, в пригороде Днепра внезапно пропала вода. Речь идет о поселках Игрень, Одинковка и Александровка.
Все потому, что коммунальщики проводят аварийные работы.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Возобновить водоснабжение обещают в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 11 января десятки жителей останутся без света: причина и адреса. Также мы сообщали, что в Кривом Роге возобновили электроснабжение после частичного блэкаута: сколько абонентов уже со светом.
Читайте также:
Автор:
Зима в Днепре вспомнила, что она – зима.
Пенсионерам, которые не снимают деньги со своего пенсионного счета более…
Историки рассказали, какой храм в Днепре все же самый старый.
Сегодня, 11 января, в Днепре на улице Данила Нечая горела…
Зима в Днепре вспомнила, что она – зима.
Пенсионерам, которые не снимают деньги со своего пенсионного счета более 6 месяцев или не приходят получать выплаты на почту могут перестать начислять пенсию. Если нет движения средств Пенсионный фонд приостанавливает начисление выплат.
8 января враг нанес массированный ракетный удар по Кривому Рогу.
Историки рассказали, какой храм в Днепре все же самый старый.
Сегодня, 11 января, в Днепре на улице Данила Нечая горела квартира в девятиэтажке.
Как отреагировал водитель – неизвестно.
Четверо жителей Днепра вербовали в трудовое рабство бездомных и переселенцев.
В этом году цены на одну из самых популярных круп – гречневую в магазинах Днепра рекордно снизились. Упаковку весом почти в килограмм можно купить по цене 30-40 грн, хотя еще год назад ее стоимость была в два раза выше. В…
Коммунальщики уже работают над устранением аварий!
Зима опоздала более чем на месяц.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!