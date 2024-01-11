Резанные раны по всему телу: в Днепре в помощи нуждается сильно травмированный котик

В Днепре спасают котика, у которого на теле десятки ран.

Котика Сенсея в клинику принесли неравнодушные горожане. По словам кураторки мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольги Уманчик, у животного на теле множество колотых ран. Что именно произошло с беднягой установить не удалось. Волонтер говорит, что четырехлапого могли бить палками с гвоздями. Столь много резаных травм.

Есть проникающее ранение в живот, половые органы. Все тело Сенсея в синяках от побоев. Вероятно, у животного перелом позвонка, таза и разрыв мочевого пузыря.

Сейчас он находится в клинике под капельницами. Котика обезболили, но без хирургического вмешательства животное может умереть. Ветеринары оказывают первую помощь в долг, но операцию нужно оплатить заранее.

Лечение ориентировочно обойдется более чем в 15 тысяч гривен. После операций котика должен осмотреть невролог и уролог. Сэнсэй сейчас испытывает нестерпимую боль, которую полностью заглушить обезболивающими не удается.

Без помощи неравнодушных котик умрет. Если у вас есть возможность поддержать Сенсея финансово — это сделать можно по реквизитам ниже.

INSTAGRAM мініпритулку:

https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі притулку можна знайти тут:

https://mssg.me/fond_umanchyk_olga

Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга

Картки для допомоги:

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com — міжнародні перекази

[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок ПриватБанку:

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення: «благодійна допомога для котика Сенсея»

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