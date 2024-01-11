Резанные раны по всему телу: в Днепре в помощи нуждается сильно травмированный котик

Котика Сенсея в клинику принесли неравнодушные горожане. По словам кураторки мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольги Уманчик, у животного на теле множество колотых ран. Что именно произошло с беднягой установить не удалось. Волонтер говорит, что четырехлапого могли бить палками с гвоздями. Столь много резаных травм.
Есть проникающее ранение в живот, половые органы. Все тело Сенсея в синяках от побоев. Вероятно, у животного перелом позвонка, таза и разрыв мочевого пузыря.
Сейчас он находится в клинике под капельницами. Котика обезболили, но без хирургического вмешательства животное может умереть. Ветеринары оказывают первую помощь в долг, но операцию нужно оплатить заранее.
Лечение ориентировочно обойдется более чем в 15 тысяч гривен. После операций котика должен осмотреть невролог и уролог. Сэнсэй сейчас испытывает нестерпимую боль, которую полностью заглушить обезболивающими не удается.
Без помощи неравнодушных котик умрет. Если у вас есть возможность поддержать Сенсея финансово — это сделать можно по реквизитам ниже.
INSTAGRAM мініпритулку:
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
Усі соцмережі притулку можна знайти тут:
https://mssg.me/fond_umanchyk_olga
Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга
Картки для допомоги:
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com — міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок ПриватБанку:
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення: «благодійна допомога для котика Сенсея»
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