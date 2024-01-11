В Кривом Роге возобновили электроснабжение после частичного блэкаута: сколько абонентов уже со светом

Вчера, 10 января, в части Кривого Рога произошел блэкаут из-за серьезной аварии на одном из объектов энергетики – без света остались почти 17,5 тыс. абонентов в Долгинцевском и части других районов.
Путем переподключения на другие линии к утру удалось возобновить подачу электроэнергии для 9200 абонентов, объектов инфраструктуры. Работы продолжаются.
Об этом сообщил глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Все котельные города работают. Водообеспечение восстановлено. Давайте поблагодарим людей, которые работали всю ночь, – отметил он.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 11 января десятки жителей останутся без света: причина и адреса.
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