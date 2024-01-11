В Днепре 11 января десятки жителей останутся без света: причина и адреса

Сегодня, 11 января, в Днепре десятки жителей останутся без света на 9 часов.
Все потому, что частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые работы.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии на:
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Напомним, ранее мы писали, что «Нафтогаз» показал, во сколько жителям Днепра обойдется третья платежка за газ.
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