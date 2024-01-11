В Днепре 11 января десятки жителей останутся без света: причина и адреса

Подготовьтесь!

Сегодня, 11 января, в Днепре десятки жителей останутся без света на 9 часов.

Все потому, что частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые работы.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии на:

ул. Титова, 8, 14-А, 16, 18-А, 18-Б, 20, 22-А, 24, 28, 30, 32.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что «Нафтогаз» показал, во сколько жителям Днепра обойдется третья платежка за газ.

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