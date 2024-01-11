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  • У Дніпрі 11 січня десятки мешканців залишаться без світла: причина та адреси

У Дніпрі 11 січня десятки мешканців залишаться без світла: причина та адреси

Сьогодні 07:00
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Новости Днепра про У Дніпрі 11 січня десятки мешканців залишаться без світла: причина та адреси

Сьогодні, 11 січня, у Дніпрі десятки мешканців залишаться без світла на 9 годин.

Усе через те, що приватна енергетична компанія ЦЕК буде проводити планові роботи.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії на:

  • вул. Титова, 8, 14-А, 16, 18-А, 18-Б, 20, 22-А, 24, 28, 30, 32.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що “Нафтогаз” показав, у скільки жителям Дніпра обійдеться третя платіжка за газ.

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Новости Днепра про У Дніпрі 11 січня десятки мешканців залишаться без світла: причина та адресиУкраїнська

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