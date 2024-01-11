У Дніпрі 11 січня десятки мешканців залишаться без світла: причина та адреси

Сьогодні, 11 січня, у Дніпрі десятки мешканців залишаться без світла на 9 годин.
Усе через те, що приватна енергетична компанія ЦЕК буде проводити планові роботи.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії на:
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Нагадаємо, раніше ми писали, що “Нафтогаз” показав, у скільки жителям Дніпра обійдеться третя платіжка за газ.
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