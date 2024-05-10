У Дніпрі автовокзал просить мешканців про допомогу після обстрілів

Внаслідок обстрілів автовокзал у Дніпрі дуже постраждав та потребує допомоги у відновленні.

19 квітня окупанти пошкодили дніпровський автовокзал втретє за весь час війни. Вибухова хвиля пошкодила фасади та вибила вікна. Підприємство не може повністю покрити витрати на відбудову та просить небайдужих долучитися до збору коштів.

Про це повідомив голова Профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпропетровської області Михайло Тонконогогий.

“І архітектура і функціонал найбільшого в Україні легального автовокзалу нажаль, зазнала сутиєвих пошкоджень. Підприємство саме не в змозі покрити всі витрати на відновлення. Тому вони створили банку і просять всіх небайдужих приєднатися невеликою копійчиною до процесу відновлення”, – написав Михайло Тонконогий.

Долучитися до збору можна за посиланням на банку Монобанку.

Також Михайло Тонконогий анонсував благодійний захід на парковці вокзалу.

“А ми готуємо благодійний захід на парковці вокзалу, аби допомогти відновити, та передати до ЗСУ один з понівочених ракетним ударом автобусів. Анонс вже незабаром”, – розповів Михайло Тонконогий.

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