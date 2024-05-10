Що раніше було на місці стадіону «Славутич» у Дніпрі: Архієрейський провал та звалище металу (ФОТО)

Дніпро – місто на пагорбах. Частина ярів і низин утворилася через особливості ґрунту та неуважність архітекторів. Наприклад, найпопулярніший серед бігунів стадіон «Славутич» був колись глибоким яром.

Журналісти dnepr.info довідалися, як раніше виглядала місцевість, де сьогодні знаходиться стадіон «Славутич».

Одне з перших місць, які почали активно забудовуватись у Катеринославі одразу після заснування міста – це Соборна гора. Першим було зведено Палац Потьомкіна. Поруч із ним було зведено кілька будинків для служителів церкви. Зокрема було збудовано будинок міського Архієрея. Він був трохи нижче Потьомкінського саду. До нього від цього саду прямувала пряма дорога. Під час облаштування саду у ньому вирішили зробити невелику канаву. Її обкопали, але не відокремили та не зміцнили камінням.

За кілька років вона розмилася і спочатку перетворилася на глибоку яму, а потім на провал. Місцеаві прозвали його «Архієрейським». Потроху, з кожним роком провал ставав дедалі більше і до середини минулого століття підібрався настільки близько до Потьомкінського палацу, що ще трохи і він став би загрожувати існуванню будівлі.

Подейкують, що разом із розростанням провалу було зруйновано і підземний хід, що йшов від палацу до річки.

«Добре пам’ятаю це місце. Ми школярами збирали тут брухт після Другої світової війни. Тут були шматки металу, звалище. Все це було наприкінці 1950-х років», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Віра Ященко.

Щоб зупинити розростаючийся яр, на його місці вирішили побудувати стадіон. Стадіон звели 1970-го року. Тут знаходився цілий спортивний комплекс із тренажерним та гімнастичним залами, масажним кабінетом, сауном та басейном. На стадіоні постелили спеціальне покриття для занять легкою атлетикою. Будували його як спортивну базу інституту фізкультури та спорту.

Від колишнього величезного провалу залишився невеликий яр між парком Шевченка та мостом яким проходить автошлях.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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