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  • Что раньше было на месте стадиона «Славутич» в Днепре: Архиерейский провал и свалка металла (ФОТО)

Что раньше было на месте стадиона «Славутич» в Днепре: Архиерейский провал и свалка металла (ФОТО)

Сегодня 12:28
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Днепр – город на холмах. Часть оврагов и низин образовалась из-за особенностей грунта и невнимательности архитекторов. Например, популярный среди бегунов стадион «Славутич» был когда-то глубоким оврагом.

Новости Днепра про Что раньше было на месте стадиона «Славутич» в Днепре: Архиерейский провал и свалка металла (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, как раньше выглядела местность, где сегодня находится стадион «Славутич».

Одно из первых мест, которые стали активно застраиваться в Екатеринославе сразу после основания города – это Соборная гора. Первым был возведен Дворец Потемкина. Рядом с ним было возведено несколько домов для служителей церкви. В частности был построен дом городского Архиерея. Он находился чуть ниже Потемкинского сада. К нему от этого сада шла прямая дорога. Во время обустройства сада в нем решили сделать небольшую канаву.

Ее окопали, но не отделили и не укрепили камнями. За несколько лет она размылась и сначала превратилась в глубокую яму, а потом в провал. Местные жители прозвали его «Архиерейский».

Понемногу, с каждым годом провал становился все больше и больше и к середине прошлого века подобрался настолько близко к Потемкинскому дворцу, что еще немного и он бы стал угрожать существованию здания. Поговаривают, что вместе с разрастанием провала был разрушен и подземный ход, который шел от дворца к реке.

Новости Днепра про Что раньше было на месте стадиона «Славутич» в Днепре: Архиерейский провал и свалка металла (ФОТО)

«Хорошо помню это место. Мы школьниками собирали тут металлолом после Второй мировой войны. Тут были куски металла, свалка. Все это было в конце 1950-х годов», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Вера Ященко.

Чтобы остановить разрастающийся «овраг» на его месте решили построить стадион. Стадион возвели в 1970-м году. Тут находился целый спортивный комплекс с тренажерным и гимнастическим залами, массажным кабинетом, сауной и бассейном. На стадионе постелили специальное покрытие для занятий легкой атлетикой. Строили его как спортивную базу института физкультуры и спорта.

Новости Днепра про Что раньше было на месте стадиона «Славутич» в Днепре: Архиерейский провал и свалка металла (ФОТО)

От былого огромного провала остался небольшой овраг между парком Шевченко и мостом по которому проходит автодорога.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Что раньше было на месте стадиона «Славутич» в Днепре: Архиерейский провал и свалка металла (ФОТО)Українська Новости Днепра про Что раньше было на месте стадиона «Славутич» в Днепре: Архиерейский провал и свалка металла (ФОТО)Русский

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