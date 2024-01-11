В Днепре изменилось расписание движения трех популярных трамваев: подробности

Сегодня, 11 января, внесены изменения в расписание движения трамваев №5, №12 и №16.
Об этом сообщили в департаменте транспорта горсовета.
Последние отправления с конечных остановок:
Трамвайный маршрут №5:
Трамвайный маршрут №12:
Трамвайный маршрут №16:
Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути на перекрестке просп. Леси Украинки и просп. Александра Поля.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.
Напомним, ранее мы писали, что из-за аварии на улице Святослава Хороброго заблокировано движение трамваев.
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Александра Лучка
Автор:
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