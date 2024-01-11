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В Днепре изменилось расписание движения трех популярных трамваев: подробности

Сегодня 13:40
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре изменилось расписание движения трех популярных трамваев: подробности

Сегодня, 11 января, внесены изменения в расписание движения трамваев №5, №12 и №16.

Об этом сообщили в департаменте транспорта горсовета.

Последние отправления с конечных остановок:

Трамвайный маршрут №5:

  • от ж/м Западный в 20:34;
  • от Университета науки и технологий в 21:34 (в депо).

Трамвайный маршрут №12:

  • от пл. Старомостовая в 20:14;
  • от завода Металлоизделий в 21:08.

Трамвайный маршрут №16:

  • от ул. Сикорского отменяется рейс в 21:21;
  • от ул. Кротова отменяется рейс в 21:52.

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути на перекрестке просп. Леси Украинки и просп. Александра Поля.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

Напомним, ранее мы писали, что из-за аварии на улице Святослава Хороброго заблокировано движение трамваев.

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