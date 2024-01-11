У Дніпрі на Святослава Хороброго зіткнулися сміттєвоз та таксі: рух трамваїв заблоковано

На місці працюють правоохоронці.

Сьогодні, 11 січня, у Дніпрі на вулиці Святослава Хороброго сталася аварія. Там на трамвайних рейках зіткнулися сміттєвоз та таксі.

Про це повідомляє журналіст dnepr.info з місця події.

Попередньо, ніхто не постраждав. На місці вже працюють патрульні.

Зауважимо, рух трамваїв, які курсують цим маршрутом, тимчасово заблоковано.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Незламній сталася жахлива аварія за участі Daewoo та мікроавтобуса: є постраждалий.

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