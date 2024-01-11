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  • У Дніпрі на Святослава Хороброго зіткнулися сміттєвоз та таксі: рух трамваїв заблоковано

У Дніпрі на Святослава Хороброго зіткнулися сміттєвоз та таксі: рух трамваїв заблоковано

Сьогодні 13:07
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На місці працюють правоохоронці.

Новости Днепра про У Дніпрі на Святослава Хороброго зіткнулися сміттєвоз та таксі: рух трамваїв заблоковано

Сьогодні, 11 січня, у Дніпрі на вулиці Святослава Хороброго сталася аварія. Там на трамвайних рейках зіткнулися сміттєвоз та таксі.

Про це повідомляє журналіст dnepr.info з місця події.

Попередньо, ніхто не постраждав. На місці вже працюють патрульні.

Новости Днепра про У Дніпрі на Святослава Хороброго зіткнулися сміттєвоз та таксі: рух трамваїв заблоковано

Новости Днепра про У Дніпрі на Святослава Хороброго зіткнулися сміттєвоз та таксі: рух трамваїв заблоковано

Зауважимо, рух трамваїв, які курсують цим маршрутом, тимчасово заблоковано.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Новости Днепра про У Дніпрі на Святослава Хороброго зіткнулися сміттєвоз та таксі: рух трамваїв заблоковано

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Незламній сталася жахлива аварія за участі Daewoo та мікроавтобуса: є постраждалий.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Святослава Хороброго зіткнулися сміттєвоз та таксі: рух трамваїв заблокованоУкраїнська

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