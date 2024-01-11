В Днепре на Святослава Хороброго столкнулись мусоровоз и такси: движение трамваев заблокировано

Сегодня, 11 января, в Днепре на улице Святослава Хороброго произошла авария. Там на трамвайных рельсах столкнулись мусоровоз и такси.
Об этом сообщает журналист dnepr.info с места происшествия.
Предварительно, никто не пострадал. На месте уже работают патрульные.
Отметим, движение трамваев, курсирующих по этому маршруту, временно заблокировано.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре произошла ужасная авария с участием Daewoo и микроавтобуса: есть пострадавший.
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