В Днепре произошла ужасная авария с участием Daewoo и микроавтобуса: есть пострадавший

Сегодня утром на улице Незламной в АНД районе произошла ужасная авария.

Там столкнулись легковой автомобиль Daewoo и микроавтобус Mercedes-Sprinter. В результате столкновения водителя легковушки заблокировало в поврежденном транспортном средстве.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели деблокировали травмированного мужчину и передали его медикам для дальнейшей госпитализации в больницу. В каком состоянии пострадавший – пока неизвестно.

Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле «Нового центра» Mercedes сбил мужчину и уехал.

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