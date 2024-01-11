В Днепре произошла ужасная авария с участием Daewoo и микроавтобуса: есть пострадавший

Там столкнулись легковой автомобиль Daewoo и микроавтобус Mercedes-Sprinter. В результате столкновения водителя легковушки заблокировало в поврежденном транспортном средстве.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели деблокировали травмированного мужчину и передали его медикам для дальнейшей госпитализации в больницу. В каком состоянии пострадавший – пока неизвестно.
Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле «Нового центра» Mercedes сбил мужчину и уехал.
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