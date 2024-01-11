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У Дніпрі жінка забила цуценя палицею, бо воно гавкало на її пса

Сьогодні 11:53
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У Дніпрі жінка могла забити бездомне цуценя палицею.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка забила цуценя палицею, бо воно гавкало на її пса

Мешканці Дніпра ширять інформацію про моторошне вбивство цуценяти на вулиці Бажова. Дніпрянка Лілія опублікувала Facebook-спільноті “Лівобережний-3” допис, де розповіла деталі інциденту. 

За словами дніпрянки, на вулиці Бажова, що поблизу парку “Кирилівка”, жорстоко вбили бездомне цуценя. Це ймовірно зробила жінка, яка гуляла зі своїм собакою. Щеня нібито гавкало на її улюбленця, тому власниця вирішила “виховати” тварину, забивши палицею. 

Цуценя померло від важких побоїв. 

Відомо, що цю собачку добре знали на районі. Люди піклувалися про тварину та навіть дали їй кличку – Лесик. Його дуже любили, підгодовували та навіть впускали погрітися в під’їзді під час сильних морозів.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка забила цуценя палицею, бо воно гавкало на її пса

Авторка допису зазначила, що не є очевидицею злочину, однак хоче зробити розголос, щоб на цю ситуацію відреагували правоохоронці. Дніпряни вимагають для людини, яка вбила беззахисну тварину, справедливого покарання.

Якщо живодерку вдасться знайти, тоді зловмисниці загрожує щонайменше штраф або обмеження волі на строк від одного до трьох років. 

Обережно! Чутливий контент.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка забила цуценя палицею, бо воно гавкало на її пса

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