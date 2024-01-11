Там зіткнулися легковий автомобіль Daewoo та мікроавтобус Mercedes-Sprinter. Внаслідок зіткнення водія легковика заблокувало в пошкодженому транспортному засобі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники деблокували травмованого чоловіка та передали його медикам для подальшої госпіталізації до лікарні. В якому саме стані постраждалий – поки невідомо.
Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля «Нового центру» Mercedes збив чоловіка та поїхав.
Читайте також:
У Дніпрі рятують котика, в якого на тілі десятки ран.
У Дніпрі жінка могла забити бездомне цуценя палицею.
Купівля солодощів могла закінчитися для дніпрянки візитом до стоматолога.
Уранці 10 січня на вулиці Армійській в Соборному районі міста…