У Дніпрі на Незламній сталася жахлива аварія за участі Daewoo та мікроавтобуса: є постраждалий - Днепр Инфо
У Дніпрі на Незламній сталася жахлива аварія за участі Daewoo та мікроавтобуса: є постраждалий
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Сегодня 12:01

Сьогодні вранці на вулиці Незламній в АНД районі сталася жахлива аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Незламній сталася жахлива аварія за участі Daewoo та мікроавтобуса: є постраждалий

Там зіткнулися легковий автомобіль Daewoo та мікроавтобус Mercedes-Sprinter. Внаслідок зіткнення водія легковика заблокувало в пошкодженому транспортному засобі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники деблокували травмованого чоловіка та передали його медикам для подальшої госпіталізації до лікарні. В якому саме стані постраждалий – поки невідомо.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.

Новости Днепра про У Дніпрі на Незламній сталася жахлива аварія за участі Daewoo та мікроавтобуса: є постраждалий

Новости Днепра про У Дніпрі на Незламній сталася жахлива аварія за участі Daewoo та мікроавтобуса: є постраждалий

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля «Нового центру» Mercedes збив чоловіка та поїхав

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Новости Днепра про У Дніпрі на Незламній сталася жахлива аварія за участі Daewoo та мікроавтобуса: є постраждалийУкраїнська

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