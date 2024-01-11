У Дніпрі на Незламній сталася жахлива аварія за участі Daewoo та мікроавтобуса: є постраждалий

Сьогодні вранці на вулиці Незламній в АНД районі сталася жахлива аварія.

Там зіткнулися легковий автомобіль Daewoo та мікроавтобус Mercedes-Sprinter. Внаслідок зіткнення водія легковика заблокувало в пошкодженому транспортному засобі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники деблокували травмованого чоловіка та передали його медикам для подальшої госпіталізації до лікарні. В якому саме стані постраждалий – поки невідомо.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля «Нового центру» Mercedes збив чоловіка та поїхав.

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